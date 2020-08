MATO GROSSO DO SUL Agehab notifica beneficiários que estão com irregularidades no contrato Agência publicou no Diário Oficial do Estado um edital com as informações

27 AGO 2020 - 10h:11 Por Ingrid Rocha/CBN

Agehab notifica beneficiários que estão com irregularidades no contrato - Foto: Arquivo/Portal MS A Agência de Habitação Popular de Mato Grosso do Sul publicou nesta quinta-feira (27), um edital de notificação por irregularidade da situação contratual e de parcelamento habitacional nos municípios de Angélica, Mundo Novo e São Gabriel do Oeste. O edital está disponível no Diário Oficial do Estado. Ouça os detalhes: jpnews · Agehab notifica beneficiários que estão com irregularidades no contrato

Deixe seu Comentário