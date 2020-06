CULTURA Agência cultural planeja lives que vão de filosofia a cinema “Árvore-ser” está participando de uma plataforma de financiamento coletivo de projetos

29 JUN 2020 - 13h:01 Por Redação/CBN

A agência cultural “Árvore-ser” está participando da plataforma “Apoia-se”, que tem como objetivo conseguir financiamento coletivo para projetos. Com a ajuda, a agência planeja realizar lives de filosofia, música e cinema. Nos primeiros meses da pandemia, a agência lançou um projeto com shows ao vivo, que eram transmitidos nas redes sociais da “Árvore-ser”, o “Curarte”. Confira a entrevista com um dos fundadores da “Árvore-ser”, Ályson Ladislau: