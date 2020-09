CBN FESTAS E EVENTOS Agência da Capital fica entre as melhores do País Contexto Mídia recebe prêmio ‘Top Mega Brasil’ e enaltece a comunicação de MS

26 SET 2020 - 10h:39 Por Beatriz Magalhães/CBN

Há vinte e um anos no mercado a Contexto Mídia continua se destacando entre as melhores empresas de comunicação do País. Segundo a jornalista e publicitária Tatiana Ratier, sócia-diretora da empresa, o segredo é o comprometimento com os clientes e a contínua busca pela inovação. Participou também da entrevista, Bianca Nigris, do Grupo Energisa, que ficou em primeiro lugar na categoria Comunicação Corporativa entre outros premiados. Confira: