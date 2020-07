EFEITO CORONA Agência do Detran-MS no Pátio Central suspende atendimento Funcionária terceirizada testou positivo para covid-19

23 JUL 2020 - 10h:34 Por Ingrid Rocha/CBN

O atendimento na agência do Detran-MS (Departamento Estadual de Trânsito de Mato Grosso do Sul) no Pátio Central está suspenso a partir desta quinta-feira (23). Segundo o órgão, uma funcionária terceirizada testou positivo para covid-19 e por isso a decisão por tomada. O atendimento deve retornar somente em agosto. Ouça os detalhes: