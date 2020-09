SAÚDE Agendamento nos drive-thrus zera em Campo Grande Segundo secretária adjunta de Saúde, Christinne Maymone, nenhum agendamento foi marcado para próximos dias

11 SET 2020 - 13h:08 Por Ingrid Rocha/CBN

Durante live do Governo do Estado, a secretária adjunta de Saúde, Christinne Maymone, destacou que nenhum agendamento foi marcado nos drive-thrus nos próximos dias em Campo Grande. Além da Capital, outras cidades, como Dourados, também estão sem agendamentos. A secretária ainda destacou a importância de pessoas com sintomas realizarem os testes. Ouça os detalhes: