NOVO CORONAVÍRUS Agepen monta grupo para monitorar casos de COVID-19 nos presídios Até o momento, três unidades prisionais de MS tem registro de casos entre detentos

15 JUL 2020 - 14h:38 Por Marcus Moura/ CBN

A Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário) está formando um grupo para monitorar a disseminação do novo coronavírus nos presídios de Mato Grosso do Sul. O grupo ficará responsável por isolar presos que estejam com sintomas da doença, além de definir novas medidas de biossegurança. Confira: