ALERTA Mato Grosso do Sul tem recorde no número de internações Agosto foi o pior mês de enfrentamento ao coronavírus, destaca secretário

1 SET 2020 - 12h:29 Por Ingrid Rocha/CBN

O número de pessoas internadas em Mato Grosso do Sul chegou 572, um recorde, segundo a Secretaria Estadual de Saúde. Outro dado destacado nesta terça-feira (01), pela secretaria, foi o número de mortes, 27, sendo 14 em Campo Grande. De acordo com o secretário de Saúde, Geraldo Resende, o mês passado foi o mais difícil até agora no estado. “Agosto foi o pior mês de enfrentamento ao coronavírus”, destacou Resende. Ouça os detalhes: