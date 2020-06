AGRONEGÓCIO Agro se destaca e ajuda outros segmentos em MS Exportações de produtos do estado ajudaram a compensar a queda no consumo interno por conta da pandemia

1 JUN 2020 - 13h:13 Por Ginez Cesar/ Thais Cintra CBN

O presidente do Sindicato Rural de Campo Grande, Alessandro Coelho, em entrevista à rádio CBN dessa segunda-feira (1) destacou o momento do agro na capital e em Mato Grosso do Sul. Segundo o presidente, apesar de todos os efeitos da pandemia no mundo a exportação de produtos do Estado estão crescendo e ajudando a compensar a diminuição do consumo interno. Coelho destacou ainda que o bom desempenho do setor agro exige ainda mais a responsabilidade do setor em relação a outros segmentos econômicos de Mato Grosso do Sul. O Sindicato Rural está fazendo campanha de doação de alimentos e de outros insumos para ajudar nesse momento de pandemia. Confira a entrevista.