Agro sul-mato-grossense gerou mais empregos que a média nacional Segundo dados do Caged, agro de MS abriu 2.149 novos postos de trabalho

16 JAN 2020 - 14h:57 Por Giovanna Dauzacker/ CBN CG

A agropecuária sul-mato-grossense gerou 2.1149 novas vagas de emprego em Mato Grosso do Sul, entre janeiro e novembro de 2019. O número corresponde a 11% dos 19.191 postos de trabalho criados no estado no período.

De acordo com os dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados (Caged), o setor empregou mais pessoas em Mato Grosso do Sul do que a média nacional, que teve 58.833 novas vagas, uma porcentagem de 6% do total de 948.344 postos criados.

