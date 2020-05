CENÁRIO CBN DESAFIOS E PERSPECTIVAS 2020 "Agro vai continuar crescendo", diz Maurício Saito Presidente da Famasul afirma que a atividade no Brasil está alicerçada na competência do produtor, na ciência e tecnologia

6 MAI 2020 - 11h:58 Por Ginez Cesar/CBN

Nos últimos 12 meses, o agronegócio brasileiro conquistou uma expansão de mercado considerável, abrindo 48 novos mercados agrícolas, ampliando assim as possibilidades comerciais do Brasil no mercado internacional. Esse crescimento trouxe ainda mais musculatura para o segmento que está sendo um dos protagonistas de boas notícias durante esse período de pandemia do novo coronavírus.

O presidente da Famasul (Federação de Agricultura e Pecuária de Mato Grosso do Sul), Maurício Saito, em entrevista ao Cenário CBN 2020, falou que o agro brasileiro, apesar das diversidades do momento, vai continuar crescendo. "Três pilares nos trazem essa certeza de crescimento. A primeira delas é o produtor rural, que a cada dia se aprimora, em segundo é a ciência e tecnologia, grandes aliadas do setor e em terceiro o fortalecimento das instituições no país", disse. Saito também falou dos desafios da logística de transporte, da política no meio agro, pecuária e do setor sucroenergético. Confira: