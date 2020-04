CBN AGRO Agro vence batalha contra corona China já comprou US$ 14 bi produtos brasileiros. Setor rural será o menos atingido pelos efeitos do coronavírus

4 ABR 2020 - 10h:36 Por Éder Campos/Ingrid Rocha

No programa CBN Agro deste sábado (04), Éder Campos conversou novamente com agrojornalista Fabiano Reis e o consultor de mercado Aldo Borrigosse sobre os desdobramentos da crise sanitária no mercado. Confira: