EFEITO CORONA Água com sabão é tão eficaz quanto o álcool em gel, destaca infectologista Doutora Luciene Sambrana explicou sobre em quais momentos o álcool em gel é indicado

26 MAR 2020 - 14h:19 Por Ingrid Rocha/CBN

Em meio a pandemia do novo coronavírus, muitas pessoas ainda tem dúvidas sobre a prevenção. Nesta quinta-feira (26), a infectologista Luciene Sambrana, explicou em entrevista ao vivo na CBN Campo Grande, sobre os cuidados que cada um pode tomar em casa e também na rua. Segundo a médica, o álcool em gel é mais indicado para quem for sair e a água com sabão para quem fica em casa. Além disso, a infectologista ainda falou sobre a forma de transmissão do novo coronavírus. Confira a entrevista: