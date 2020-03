COVID-19 "Higiene com água e sabão é o primeiro passo para combater coronavírus", explica especialista Álcool gel é outra medida que auxilia na prevenção da doença. Doutora em doenças infecciosas e parasitárias fala sobre vídeo falso que não recomenda uso do produto.

2 MAR 2020 - 13h:26 Por Loraine França

Com o avanço do Sars-Cov-2, vírus do novo coronavírus, pelo mundo, informações falsas sobre a doença circulam nas redes sociais causando preocupação e dúvidas nas pessoas. A CBN Campo Grande recebeu o vídeo em que um homem se identifica como químico autodidata e orienta as pessoas para que não usem álcool gel. Como justificativa ele apresenta argumentos de que o produto não tem eficacácia no combate ao Covid-19 e auxilia vírus e bactérias a entrarem no organismo.

Segundo a enfermeira doutora em doenças infecciosas e parasitárias, Angelita Fernandes Druzian, que atua no setor de Vigilância em Saúde do Hospital Maria Aparecida Pedrossian, o vídeo é falso e o álccol gel tem eficácia comprovada cientificamente. "O álcool gel substitui, em algumas ocasiões, a lavagem das mãos. O primeiro passo pra gente melhorar essa questão da higienização das mãos é a velha água com sabão".

Ouça a reportagem completa que fala, também, sobre o uso da máscara e onde encontrar informações confiáveis sobre o Covid-19, o novo coronavírus.