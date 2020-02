FUTEBOL ESTADUAL Águia e Costa Rica empatam, e Pontaporanense vence a primeira A 5ª rodada fechou com 14 gols marcados e novo time na lanterna

17 FEV 2020 - 08h:33 Por Isabelly Melo

Pela 5ª rodada do Campeonato Estadual de Futebol Série A 2020, cinco jogos movimentaram o fim de semana. No sábado (15), o Operário encarou o Cena, no estádio Andradão, em Nova Andradina, diante de pouco mais de 400 torcedores. O Leão abriu o placar logo no começo. Guthere fez 1 a 0 após erro na saída de bola do Galo.

O empate veio ainda na etapa inicial com gol de Patrick, de cabeça. E após cobrança de escanteio, Obina virou para o Galo no começo da segunda etapa.

E para fechar o placar Maycon Alagoano ampliou, de pênalti, 3 a 1 para o Operário, que chegou aos sete pontos, ficando na 3ª colocação. Já o Cena entrou na zona de rebaixamento e segue com dois pontos. Na próxima rodada, o Cena vai a Maracaju enquanto o Operário faz o clássico com o Comercial. Os dois jogos serão no sábado (22).

Ainda no sábado (15), o Corumbaense venceu a primeira no Campeonato, contra a Serc. Jogando em casa, no estádio Arthur Marinho, o carijó da avenida venceu de virada por 2 a 1. Sílvio abriu o placar para o tricolor na etapa inicial, enquanto Jéferson Paulista aos 20 minutos, e Wandir aos 42 minutos da etapa final, viraram para o Corumbaense.

O Carijó chegou aos quatro pontos, mesma pontuação da Serc e deixa o Z-2. Na próxima rodada o Corumbaense vai a Aquidauana encarar o Aquidauanense no clássico pantaneiro. Já a Serc faz o clássico com Costa Rica, em Chapadão do Sul, ambos no sábado (22).

E no domingo (16), no estádio Noroeste, em Aquidauana, o Aquidauanense venceu o Comercial por 1 a 0. Kéverson, de pênalti, fez o gol do jogo aos 41 da etapa inicial. A vitória deixa o Azulão da Princesa com sete pontos, na quarta colocação, enquanto o colorado é o quinto com quatro pontos.

Já em Ponta Porã, a Pontaporanense venceu a primeira na competição. Jogando no Estádio Aral Moreira, a Águia da fronteira fez 2 a 0 em cima do Maracaju. Leleu e Wender fizeram os gols do jogo.

Com o resultado positivo o Verdão deixa a lanterna, mas segue no Z-2 com quatro pontos, ficando atrás dos demais nos critérios de desempate. Já o azulão da marechal segue com quatro pontos na sétima colocação. Na próxima rodada a Pontaporanense folga por já ter jogado contra o Águia Negra.

E no jogo que fechou a rodada, Costa Rica e Águia Negra empataram por 2 a 2. O atual campeão estadual ficou com um jogador a menos após Virgulino ser expulso aos 30 minutos da etapa inicial. Mesmo com um a menos, Jorginho abriu o placar aos 41. Marcos Vinícius de pênalti empatou para a cobra do norte.

Na etapa final, Preto colocou o Águia novamente na frente, enquanto Marcos Vinícius empatou mais uma vez para o Costa Rica. O Águia Negra segue na ponta da tabela com 10 pontos, enquanto o Costa Rica tem oito. Na próxima rodada o Costa Rica vai a Chapadão do Sul fazer o clássico com a Serc. E o Águia entra em campo na quarta-feira (19) em jogo adiado com o Aquidauanense.