COPA DO BRASIL 2020 Águia Negra encara o Sampaio Corrêa em confronto direto A partida começa às 20h15 desta quarta-feira (12), no Estádio Ninho da Águia

12 FEV 2020 - 08h:31 Por Isabelly Melo

Nesta quarta-feira (12) o atual campeão estadual e líder do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol Série A 2020, Águia Negra, entra em campo contra o Sampaio Corrêa pela estreia na Copa do Brasil deste ano. A partida começará às 20h15 (horário de MS), no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.

Por ter menor pontuação do ranking de Clubes da CBF (Confederação Brasileira de Futebol) a equipe de Mato Grosso do Sul precisa vencer para seguir na competição. Em caso de empate, a equipe do Maranhão se classifica.

Estão relacionados para a concentração da partida os jogadores Filipe, Marcelo, F. Virgulino, Jhonatan, Mutuca, Tetéu, Jorginho, Pedro, Salomão, Mário Lúcio, Kareca, Tafine, Maceió, Adriano, Pietro, Tacio, Érick Bahia, Preto, Fabiano, Cy, Wesley, William, Cleiton e Erick Carioca.

Os ingressos ainda estão disponíveis no posto de venda Padaria Sandlê, em Rio Brilhante, sendo R$10 a arquibancada descoberta e R$20 a coberta.