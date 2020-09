FUTEBOL MS Águia Negra fica no empate no primeiro jogo da Série D Equipe de Rio Brilhante empatou em 0 a 0 com o União

21 SET 2020 - 08h:16 Por Isabelly Melo

Equipe de Rio Brilhante empatou em 0 a 0 com o União - Foto: FFMS Após sete anos de ausência, o Águia Negra voltou a campo em jogo do Campeonato Brasileiro da Série D. Jogando em Rondonópolis, casa do adversário, o rubro-negro empatou sem gols com o União de Rondonópolis em jogo válido pelo grupo A5. O Águia volta a campo no sábado (26), enfrentando o Real Noroeste em casa, no Estádio Ninho da Águia. Já o União vai até Goiânia encarar o time da casa, Goiânia. Nos outros jogos da rodada, o Real Noroeste venceu o Goiânia por 2 a 1 em Águia Branca, o Operário-VG venceu por 2 a 1 o Aparecidense, e o Goianésia bateu o Vitória por 2 a 0 em casa.

