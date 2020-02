COPA DO BRASIL Águia Negra perde e se despede da Copa do Brasil 2020 Equipe sul-mato-grossense levou uma goleada por 6 a 2 diante da Ferroviária

27 FEV 2020 - 07h:16 Por Isabelly Melo

Na noite de quarta-feira (26), o Águia Negra entrou em campo pela 2ª fase da Copa do Brasil, e perdeu da Ferroviária por 6 a 2. Com o resultado, a equipe está eliminada da competição nacional.

Jogando na Fonte Luminosa, em Araraquara, o campeão Estadual fez uma etapa inicial irregular que acabou custando a classificação. Henan abriu o placar para a Ferroviária aos 8 e Salomão de falta empatou aos 18. Tony aos 33 voltou a colocar o time grená a frente. Mas nos acréscimos, o rubro-negro tomou mais dois gols e as coisas se complicaram.

Cláudio marcou duas vezes, de pênalti aos 46 e por cobertura aos 48 fazendo 4 a 1. Na etapa final Max ampliou para a Ferroviária, e Pedro com um belo gol descontou para o Águia. Porém, novamente nos acréscimos, Caio Rangel de pênalti, deu números finais a partida. Agora o time paulista aguarda América-MG ou Operário-PR.

Já o Águia Negra volta a campo neste sábado (29), diante do Cena no Estádio Andradão, em Nova Andradina, pelo Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol. Líder do Campeonato com 13 pontos, cinco a mais que o vice-líder, o rubro-negro já está classificado para as quartas de final.