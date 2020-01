ESPORTE MS Águia Negra vence e confirma favoritismo ao título O atual campeão estadual da Série A bateu a Pontaporanense por 2 a 0

23 JAN 2020 - 07h:14 Por Isabelly Melo

Na última quarta-feira (22) Águia Negra e Pontaporanense abriram as disputas pelo Campeonato Estadual de Futebol Série A 20200. Jogando no estádio Ninho da Águia, o time da casa reafirmou o favoritismo ao título vencendo a Pontaporanense por 2 a 0. Os gols foram marcados ainda na etapa inicial por Kareca e Salomão.

De acordo com informações, estavam presentes 885 torcedores durante a partida, que rolou debaixo de chuva. Com o resultado foi mantido o tabu que já dura 10 anos, desde 2010 o campeão da Série B não vence o da Série A.

A 1ª rodada continua no próximo domingo (26), com partida entre Corumbaense e Maracaju no Estádio Arthur Marinho em Corumbá. A primeira rodada será concluída no dia 1º de fevereiro com os jogos entre Aquidauanense x Serc e Costa Rica x Cena.