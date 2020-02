INÉDITO Águia Negra vence e avança para a 2ª fase da Copa do Brasil Time de Rio Brilhante venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 1

13 FEV 2020 - 07h:10 Por Isabelly Melo

Na noite de quarta-feira (12) o representante de Mato Grosso do Sul na Copa do Brasil 2020, Águia Negra, entrou em campo pela primeira partida na competição e venceu o Sampaio Corrêa-MA por 2 a 1.

Jogando em casa, no Estádio Ninho da Águia, Felipe Virgulino abriu o placar aos 18 minutos do primeiro tempo. E já no final da segunda etapa, aos 43 minutos Paulo Corrêa ampliou o placar, 2 a 0 para cima do Sampaio. O time do Maranhão ainda conseguiu diminuir o placar nos acréssimos, com gol de Gustavo Oliveira, e a partida fechou em 2 a 1.

Com o resultado positivo, o Águia ainda recebe R$650 mil de premiação, verba que ajuda no orçamento do Clube. Na próxima fase, o Águia Negra enfrenta o Avaí ou a Ferroviária, que jogam nesta quinta-feira (13) em Araraquara (SP).