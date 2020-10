FUTEBOL Águia Negra vence e entra no G4 da Série D Time de MS venceu a primeira partida na competição, contra o Goinésia

1 OUT 2020 - 07h:03 Por Isabelly Melo

O Águia Negra, único representante de Mato Grosso do Sul na Série D 2020, venceu a primeira partida na competição. Jogando fora de casa, em Goianésia, no Estádio Valdeir José de Oliveira a equipe de Rio Brilhante venceu os donos da casa e líder do Grupo A5 por 3 a 2, entrando no G4.

Com o resultado, o Águia está agora na terceira colocação, com cinco pontos, apenas uma a menos que o líder Goianésia e o vice Operario VG. A próxima disputa será neste sábado (03), contra o Goiânia, em casa no Estádio Ninho da Águia, às 18 de MS.