SÉRIE D Águia Negra vence e volta ao G4 Equipe de Rio Brilhante bateu o Vitória por 2 a 1

26 OUT 2020 - 08h:56 Por Isabelly Melo

O Águia Negra venceu o Vitória por 2 a 1 no domingo (25), no estádio Ninho da Águia em Rio Brilhante e voltou ao G4 do grupo A5 do Campeonato Brasileiro da Série D.

Gugu e Vinícius marcaram para o Águia na etapa inicial. Vinicius ainda desperdiçou uma penalidade no fim do 1º tempo. Na etapa final, Pedro foi expulso e o time capixaba descontou com Oliveira aos 40 minutos.

O resultado positivo o Águia chegou aos 13 pontos e, ao lado do Real Noroeste, segue invicto jogando em casa.

O Vitória ocupa a lanterna com seis pontos e está virtualmente eliminado. Nos outros jogos da rodada, Real Noroeste e Aparecidense empataram sem gols e o Goianésia fez 3 a 0 no União em Rondonópolis.

O Águia volta a campo no próximo sábado (31) diante da líder Aparecidense, no Ninho da Águia. Goiânia e Operário-VG se enfrentam no dia 04 de novembro. Confira a tabela atual do Grupo A5:

1º Aparecidense – 18Pts

2º Goianésia – 17Pts

3º Real Noroeste – 15Pts

4º Águia Negra – 13Pts

5º Goiânia – 12Pts

6º Operário-VG – 08Pts

7º União – 07Pts

8º Vitória – 06Pts