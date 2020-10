FUTEBOL Águia perde mais uma e vai parar na lanterna De virada, equipe de Rio Brilhante perdeu para o Vitória por 3 a 1

15 OUT 2020 - 09h:09 Por Isabelly Melo

Na última quarta-feira (15) o Águia Negra foi a Vitória, no Espírito Santo, jogar contra o time da casa e perdeu, de virada, por 3 a 1. Com a segunda derroa seguida, a equipe de Rio Brilhante e atual campeão Estadual de MS foi parar na lanterna do Grupo A5, devido ao saldo de gols.

O jogo

Aos 28 minutos Gugu, após rebote de pênalti que ele mesmo bateu e o goleiro Paulo Henrique defendeu, abriu o placar para o Águia Negra. Mas no minuto seguinte, Ewerton empatou para o campeão capixaba. No finalzinho da etapa inicial, o Águia teve mais um pênalti, Mário Lúcio bateu e Paulo Henrique defendeu novamente, sem chance para rebote.

Na volta para a etapa final, Edinho aos seis minutos e Toni Galego aos 30, fecharam o placar para o ex-lanterna do grupo A5.

Rodada

Nos outros jogos da rodada, a Aparecidense venceu o Real Noroeste por 2 a 1, Operário-VG e Goiânia ficaram no 1 a 1 e o Goianésia venceu o União-MT por 2 a 1.

O Goianésia lidera com 13 pontos, seguido da Aparecidense com 11, Real Noroeste tem 10 e União sete. O Operário-VG também tem sete pontos, mas saldo de gols inferior. Vitória, Goiânia e Águia Negra estão com seis.

Neste final de semana o Águia Negra volta a campo, em mais um jogo de seis pontos, contra o Operário-VG, às 18h de domingo, no Estádio Ninho da Águia, em Rio Brilhante.