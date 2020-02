ESTADUAL FUTEBOL Águia vence e já está classificado para as quartas de final Em reedição da final de 2019, o Águia venceu o Aquidauanense por 2 a 1

20 FEV 2020 - 07h:41 Por Isabelly Melo

Em partida atrasada da 3ª rodada do Campeonato Sul-Mato-Grossense de Futebol, realizada na noite de quarta-feira (19), Águia Negra e Aquidauanense reeditaram a final do Estadual de 2019, com vitória do atual campeão estadual, por 2 a 1.

Desde 2009, o Águia não vencia o Aquidauanense em Rio Brilhante. Preto e Érick Bahia marcaram para Águia, enquanto Kéverson, de pênalti, fez o gol do azulão.

O rubro-negro chegou aos 13 pontos, garantindo assim a classificação com quatro rodadas de antecedência. Devido aos confrontos diretos entre os times abaixo na tabela, o Águia não poderá ser ultrapassado e deixar o G-8.

O Aquidauanense perdeu a invencibilidade, e segue na 4ª colocação com 07 pontos. Agora, a equipe de Aquidauana encara o Corumbaense no clássico pantaneiro, no sábado (22), no Estádio Noroeste.

O Águia Negra já jogou com a Pontaporanense na abertura da competição e folga nesta rodada, redirecionando o foco no confronto contra a Ferroviária, pela 2ª fase da Copa do Brasil, na próxima quarta-feira (26).