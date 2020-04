BRASÍLIA Alcolumbre deve apresentar projeto dos estados na quinta-feira Projeto deve contemplar estados de todas as regiões, mas vai exigir contrapartida

29 ABR 2020 - 06h:45 Por Márcia Paravizzi/ Ingrid Rocha

O presidente do Senado, Davi Alcolumbre, informou que deve apresentar, na quinta-feira (30), a primeira versão do relatório do projeto, que prevê o socorro da União a estados e municípios. Votação do projeto está marcada para a tarde do próximo sábado. Ouça os detalhes: