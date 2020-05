NOVO CORONAVÍRUS Aldeias indígenas serão monitoradas a partir da próxima semana Projeto piloto será em Dourados, mas deve ser expandido para outras regiões

1 MAI 2020 - 10h:39 Por Ingrid Rocha/CBN

As aldeias indígenas de Dourados devem começar a ser monitoradas a partir da próxima quarta-feira (06), para acompanhar a possível chegada do novo coronavírus. O anúncio foi feito pelo secretário de Saúde, Geraldo Resende, durante live do Governo do Estado. A equipe que vai atuar na ação, recebeu atendimento nesta semana. Ouça os detalhes: