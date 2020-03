EFEITO CORONA Além do toque de recolher comércio de Dourados deve fechar pelos próximos dias Todas as decisões tomadas serão aplicadas por tempo indeterminado

23 MAR 2020 - 17h:16 Por Lílian Rech/ Thais Cintra

A prefeitura de Dourados publicou hoje no diário oficial do município, novas medidas para tentar restringir a propagação do coronavírus entre a população. Acesse o link: