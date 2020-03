EFEITO CORONA ALEMS aprova por unanimidade decreto de calamidade pública Votação ocorreu nesta manhã durante sessão extraordinária e voto remoto

20 MAR 2020 - 10h:13 Por Gabi Couto/CBN

Os deputados estaduais aprovaram por unanimidade o projeto de lei do Executivo que decreta calamidade pública em Mato Grosso do Sul. A votação ocorreu na manhã desta sexta-feira (20), durante sessão extraordinária, na Assembleia Legislativa. Apenas parte dos parlamentares compareceram presencialmente.

Apesar disso o texto foi aprovado por todos os 24 deputados, com a contabilidade de votos remotos dos ausentes. A partir de agora, o governo do Estado poderá flexibilizar as ações e compras na saúde, para conter o coronavírus, sem os controles de despesas.