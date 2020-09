OPINIÃO CBN Aliança de Reinaldo com Marquinhos fica como está Tucanos não indicam o vice na chapa, mas também não saem da coligação

10 SET 2020 - 11h:46 Por Guilherme Filho/Isabelly Melo

Os setores do PSDB que insistiam no lançamento de candidatura própria caso o PSD do prefeito Marquinhos Trad não oferecesse a vaga de vice na chapa de reeleição, não conseguiram convencer o governador Reinaldo Azambuja a concordar com esse rompimento. Ao final, deve ser anunciada a composição entre os dois partidos sem mudanças na chapa majoritária.