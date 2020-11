LEGISLATIVO Aliança entre Azambuja e Trad volta a ser colocada em cheque Três nomes na disputa pela Mesa Diretora da Câmara representam caciques

24 NOV 2020 - 17h:37 Por Gabi Couto/CBN

A disputa da Mesa Diretora da Câmara Municipal ganha força nesta semana. Dois vereadores reeleitos do PSDB e um do PSB, que é da base do prefeito, se colocaram à disposição dos colegas para assumir a presidência. Mas para chegar a um nome de consenso os parlamentares precisam faer muita articulação política com seus caciques e também com os novos integrantes do Legislativo Municipal.