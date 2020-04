POLÍTICA Aliança não consegue registro no TSE para eleições 2020 Partido de Bolsonora consegue assinaturas, mas não estará presente nas urnas

2 ABR 2020 - 09h:36 Por Gabi Couto / CBN

O deputado federal, Luiz Ovando (PSL), responsável pela coleta de assinaturas em Mato Grosso do Sul para a criação do partido Aliança pelo Brasil, do presidente Jair Bolsonaro (Sem Partido), afirmou que a sigla não conseguirá participar das eleições deste ano.