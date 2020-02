POLÍTICA Aliança pelo Brasil reúne apoiadores de todo o MS na Capital Evento teve objetivo de coletar assinaturas para a criação do partido

3 FEV 2020 - 12h:35 Por Luis Vilela

No último sábado (1), apoiadores do partido criado pelo presidente Jair Bolsonaro, o Aliança Pelo Brasil, se reuniram em Campo Grande. No evento que reuniu mais de 400 pessoas, segundo a organização, os participantes preencheram documentos de apoio a criação do partido.



O deputado Federal dr. Luis Ovando e o estadual Coronel Davi estiveram no local. Acompanhe a reportagem: