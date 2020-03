SAÚDE Alimentação vegetariana ajuda na prevenção do câncer, explica nutricionista Estudo mostra também que 70% das doenças podem ser evitadas com a não utilização de produtos de origem animal

16 MAR 2020 - 11h:11 Por Ingrid Rocha/CBN

A alimentação vegetariana pode ser utilizada na prevenção de alguns tipos de câncer, segundo a nutricionista do CVS (Centro de Vida Saudável) do Hospital Adventista do Pênfigo, Isabela Echeverria Lopes. Em entrevista a nutricionista ainda explicou a diferença entre a alimentação vegetariana e vegana. Confira: