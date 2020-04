EFEITO CORONA Alimentos ficam até 50% mais caros durante quarentena na Capital Associação Sul-mato-grossense de Supermercados diz que preços não são constituídos só pelos mercados, e sim, por toda cadeia de produção e transporte

7 ABR 2020 - 10h:06 Por Marcus Moura/CBN

Desde o início de março, mês que marcou o começo do surto de casos do novo coronavírus no Brasil, o preço de alguns alimentos disparou. Itens essenciais na mesa do campo-grandense chegaram a ficar até 50% mais caros. Para combater abusos, Associação Sul-mato-grossense de Supermercados denunciou a situação à Secretaria Nacional do Consumidor. Confira: