CASA DE LEIS ALMS estende sessões online até 31 de agosto Assembleia também cancela recesso parlamentar no mês de julho

23 JUN 2020 - 17h:30 Por Beatriz Magalhães/CBN

A Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul vai estendeer as sessões online até o dia 31 de agosto e cancelar o recesso parlamentar no mês de julho. Ouça para mais informações: