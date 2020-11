CBN CONSUMO Alta do etanol é sazonal está ligada a entressafra e deve durar até o fim do mês, diz Sinpetro Litro do combustível ficou R$ 0,10 mais caro em 15 dias na Capital, revela ANP

10 NOV 2020 - 17h:30 Por Marcus Moura/CBN

Imagem Ilustrativa A alta de R$ 0,10 centavos no preço médio do etanol no período de 15 quinze dias está ligada ao período de entressafra no Estado, segundo explica o diretor-presidente do Sinpetro (Sindicato dos Revendedores de Combustíveis de MS), Edson Lazaroto. Ele acredita que o fenômeno do encarecimento deve durar até a segunda quinzena de novembro. Confira: jpnews · Alta do etanol é sazonal está ligada a entressafra e deve durar até o fim do mês, diz Sinpetro

