NOVO CORONAVÍRUS Alta: MS tem 854 novos casos de covid-19 Campo Grande é responsável por 63% das confirmações desta terça-feira (17)

17 NOV 2020 - 11h:33 Por Loraine França

O boletim da Secretaria de Estado de Saúde (SES) desta terça-feira(16), mostra que Mato Grosso do Sul contabiliza 854 novos casos de covid-19,totalizando 88.965 infectados. Em relação ao dia anterior, quando 170 casos foram registrados, houve aumento de 402%.

Do total de novas confirmações, 538 são de Campo Grande, seguida de Dourados (100) e Anastácio (17).

Quatro mortes foram registradas em Campo Grande (3) e Antônio João (1).

Taxa de Ocupação

Campo Grande é a macrorregão com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI do sus (73%), seguida por Dourados (70%), Corumbá (45%) e Três Lagoas (41%). Em todo o estado, há 253 sul-mato-grossenses internados com covid-19 e um boliviano.