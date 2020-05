ECONOMIA Alta na confiança do consumidor é o início da recuperação econômica Pesquisa revela mudança nos hábitos de consumo

25 MAI 2020 - 12h:53 Por Thais Cintra/CBN

Os ânimos dos consumidores estão em alta mesmo com a crescente crise na economia brasileira, segundo uma pesquisa realizada pela Fundação Getúlio Vargas (FGV). O índice de confiança do Consumidor (ICC), subiu 3,9 no mês de maio, chegando a 62,1 pontos. Isso revela uma expectativa positiva dos consumidores em relação ao mês de Julho, que deve ser mais promissor financeiramente para a população.

O jornalista da CBN Campo Grande, Marcus Moura, fez uma análise do cenário atual trazendo exemplos de como os reflexos da economia interferem no consumo cotidiano. Assista o vídeo: