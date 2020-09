CONSUMO Alta no preço do arroz aumenta fiscalização do Procon de MS Estabelecimentos serão notificados caso não apresentem justificativa sobre elevação expressiva nos produtos

9 SET 2020 - 12h:50 Por Thais Cintra/ CBN

Com o preço do arroz custando mais de R$ 25 em alguns estabelecimentos comercias de Mato Grosso do Sul, a Superintendência Para Orientação e Defesa do Consumidor (Procon - MS), iniciou nesta semana uma ação de fiscalização em supermercados da Capital para notificar irregularidades no preço de outros itens, como o óleo de cozinha e o feijão. Segundo o órgão, houve diferença de até 200% no preço dos produtos de alguns estabelecimentos.

O superintendente do Procon estadual, Marcelo Salomão, esteve nos estúdios da Rádio CBN Campo Grande nesta quarta-feira (09), e disse que há a suspeita de que alguns produtores e distribuidores estão “segurando” o produto para elevar o preço do arroz. Ainda segundo Salomão, a ministra Teresa Cristina informou que deve “zerar” a tarifa de importação para 400 mil toneladas do item. O Procon - MS oferece atendimento ao cliente através do aplicativo MS digital que pode ser baixado no celular, através do telefone (67) 99158-0088 ou pelo 151.

