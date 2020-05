CBN FESTAS E EVENTOS Alta performance no atendimento em 12 passos Empatia e resiliência são itens importantes para atingir a alta performance

23 MAI 2020 - 12h:31 Por José Marques/Isabelly Melo/Giovanna Dauzacker

Hoje o bate papo do CBN Festas e Eventos foi com o Dr. Jose Olavo Mendes sobre como atingir a alta performance no atendimento em 12 passos. Entre as dicas estão o domínio das inteligências emocional, intelectual e artificial, a importância da empatia e resiliência. Você pode ter acesso gratuitamente a esse E-book no site do IJOM Instituto Jose Olavo Mendes.