CIDADE DO NATAL Ana Cabral se apresenta nesta segunda-feira na Capital Programação ainda tem Parada de Natal, Coro UCDB, Orquestra Elshaday e New Life

16 DEZ 2019 - 14h:08 Por Ingrid Rocha/CBN

A programação da Cidade do Natal desta segunda-feira (16), tem Ana Cabral, Parada de Natal, Coro UCDB, Orquestra Elshaday e New Life. A abertura é a partir da 16h e 18h começa a programação. Em entrevista à CBN Campo Grande, Ana Cabral destacou a importância dessas apresentações culturais no local. Confira: