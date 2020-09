POLÍTICA André Salineiro deve ser vice de Sérgio Harfouche Convenção do Avante será em drive-in nesta sexta-feira em shopping da capital

10 SET 2020 - 11h:48 Por Gabi Couto/CBN

Nesta sexta-feira a convenção partidária do Avante promete ser a mais diferente das que foram realizadas até agora. O partido pretender reunir 200 veículos em um shopping da capital para confirma a candidatura do Promotor de Justiça, Sérgio Harfouche, para a prefeitura de Campo Grande. Esta é a primeira vez que o partido entra na briga pelo Paço Municipal. A Gabi Couto conversou com o presidente municipal da sigla, o vereador Pastor Jeremias.