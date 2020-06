CULTURA Andreia Rios e Filhos de Campo Grande lançam música “Afogareis” é uma das faixas do novo DVD da artista paranaense

19 JUN 2020 - 11h:46 Por Ingrid Rocha/CBN

A cantora Andreia Rios lançou a música “Afogareis”, em parceira com o trio Os Filhos de Campo Grande. A música foi lançada esta semana e é uma das faixas do novo DVD da cantora. Em entrevista à CBN Campo Grande, Andreia Rios falou que o novo trabalho tem sido bem recebido pelo público e que está com expectativa para o lançamento do DVD. Rafael, integrante do trio, contou sobre a emoção de gravar ao vivo e ainda destacou a trajetória de Andreia. Ouça os detalhes:

Confira o lançamento:

https://www.youtube.com/watch?v=YxC2YqLVCsA