ECONOMIA Aneel decide suspender corte de energia até 31 de julho Em agosto, corte continua suspenso para algumas classes consumidoras

16 JUN 2020 - 15h:01 Por Marcus Moura/ CBN / Agência Brasil

A Agência Nacional de Energia Elétrica (Aneel) prorrogou até o fim de julho a proibição do corte de energia elétrica dos consumidores inadimplentes residenciais urbanos e rurais. A proibição do corte de energia por 90 dias foi aprovada pela agência no fim de março, com validade também para os serviços considerados essenciais no enfrentamento da pandemia do novo coronavírus. Com a decisão desta segunda-feira (15), a medida, que perderia validade na próxima semana, ficará em vigor até o dia 31 de julho. Confira: