PESQUISA SATISFAÇÃO Aneel quer saber o que consumidores de 11 cidades do Estado pensam sobre serviço da Energisa Presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da EMS alerta para seriedade da ação

11 NOV 2020 - 18h:39 Por Marcus Moura/CBN

A Aneel (Agência Nacional de Energia Elétrica) divulgou nesta sexta-feira, 06/11, a relação dos onze municípios da área de concessão da Energia MS, que estão entre os que serão pesquisados em todo o País para avaliar a qualidade do serviço de fornecimento de energia elétrica. São eles: Campo Grande, Paranaíba, Chapadão do Sul, Água Clara, Corumbá, Coxim, Naviraí, Maracaju, Batayporã, Glória de Dourados e Japorã.

A presidente do Conselho dos Consumidores da Área de Concessão da EMS, Rosimeire Costa, alerta que é o momento de o consumidor se manifestar sobre as impressões quanto ao serviço. “Se houver dúvida quanto alguma questão, não hesite em perguntar ao pesquisador”, diz.

Por meio do Índice ANEEL de Satisfação do Consumidor (Iasc) a agência reguladora identifica as empresas que devem participar do Plano de Resultados (para ajustes e correções de procedimentos), além de integrar o mecanismo de incentivo na política tarifária. Os resultados são usados para subsidiar o aprimoramento dos instrumentos regulatórios e a priorização das ações de fiscalização. (Com assessoria). Confira: