ENERGIA ELÉTRICA Aneel suspende reajuste de 6,9% em MS por 90 dias Concessionária responsável pelo estado deve continuar cobrando a mesma tarifa até 30 de junho

8 ABR 2020 - 14h:22 Por Loraine França

A Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL), suspendeu por 90 dias os reajustes tarifários para as distribuidoras CPFL Paulista, de São Paulo, Energisa Mato Grosso do sul e Energisa Mato Grosso. A suspensão veio após pedido feito pelas concessionárias em meio à pandemia da Covid-19.

Em São Paulo, o reajuste previsto é de 6,05%. Já em Mato Grosso do Sul, 6,9% e 2,5% em Mato Grosso. Pelo cronograma normal os reajustes das tarifas entrariam em vigor nesta quarta-feira (8) mas as concessionárias desses três estados devem continuar cobrando as mesmas tarifas até o dia 30 de junho deste ano.

