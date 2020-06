ENTREVISTA Angústia e medo de retorno às atividades pós-quarentena são legítimos, explica especialista Com isolamento social, pessoas podem se sentir frustradas sem ter contato com o mundo externo e, com volta ao trabalho, temem se infectar pela covid-19. Sentimento foi batizado como Síndrome da Cabana.

23 JUN 2020 - 09h:34 Por Loraine França

Ester Gomes é especialista em Desenvolvimento Humano. - Assessoria A pandemia da covid-19 levou parte da população ao isolamento social e diminuiu o contato entre as pessoas nos últimos três meses. Passando mais tempo em casa, é comum que sentimentos como angústia apareçam, já que as relações ficaram interrompidas. Mas, com o passar do tempo e o relaxamento das medidas de distanciamento social, as pessoas voltaram aos poucos às atividades cotidianas deixando, inclusive, o trabalho em home office e retornando para as empresas. Segundo a especialista em Desenvolvimento Humano, Ester Gomes, a pandemia gerou medos e angústias nas pessoas que estão retornando às atividades. A profssional explica que esses sentimentos são legítimos e que são comuns em pessoas que passam muito tempo dentro de casa, daí o nome Síndrome da Cabana. Você já se sentiu assim na pandemia? Ouça a entrevista completa com a especialista Ester Gomes e saiba mais sobre a Síndrome da Cabana: jpnews · Angústia e medo de retorno às atividades pós-quarentena são legítimos, explica especialista

