MEIO AMBIENTE Animais feridos pelo fogo serão atendidos em bases montadas pelo Imasul Estruturas estão localizadas nas regiões de Corumbá e Ladário, e também no Parque Estadual das Nascentes do Rio Taquari

15 SET 2020 - 16h:39 Por Marcus Moura/CBN

Animais silvestres afetados pelos incêndios florestais em Mato Grosso do Sul serão atendidos por estruturas do centro de reabilitação de animais silvestres montadas nas regiões mais críticas do estado. A força-tarefa foi desenvolvida pelo Imasul (Instituto de Meio Ambiente de ms). O presidente do órgão, Andre Borges, explica como vai ser feito o atendimento. Confira: