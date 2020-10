SAÚDE Ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia, aponta pesquisa Estudo preliminar é do Ministério da Saúde e mostra de distúrbio tem predominância de 86,5% dos entrevistados

20 OUT 2020 - 11h:28 Por Ingrid Rocha/CBN

A ansiedade é o transtorno mais comum entre os brasileiros durante a pandemia, segundo um estudo preliminar do Ministério da Saúde. A pesquisa tem como objetivo saber como está a saúde mental dos brasileiros nesses meses com restrições. Mas a ansiedade pode afetar o coração? De acordo com o presidente da Sociedade de Cardiologia de Mato Grosso do Sul, Gabriel Doreto, uma pesquisa realizada em alguns países mostrou que tanto o estresse como a ansiedade podem aumentar o risco de infarto.

A ansiedade é a antecipação de uma preocupação, segundo a terapeuta floral, Fernanda Rocha, e isso causa toda uma reação química no corpo. Ouça os detalhes: