EFEITO CORONA Antecipação do 13° de aposentados começa no dia 24 Governo decidiu antecipar o pagamento para injetar dinheiro na economia

7 ABR 2020 - 21h:48 Por Marcus Moura/CBN

A antecipação do pagamento do 13° salário a aposentados e pensionistas do INSS (Instituto Nacional do Seguro Social) começa no dia 24 de abril. O pagamento será divido em duas etapas, a primeira vai até o dia 8 de maio.

A liberação do valor na conta dependerá de quanto o aposentado recebe e qual o número final do benefício. A segunda parte cai na conta entre 25 de maio e 5 de junho. Conforme anunciado pelo governo, os aposentados que continuaram trabalhando e tiveram seu contrato de trabalho suspenso, salário reduzido, ou jornada diminuída não terão direito de receber o Auxílio Emergencial.

Outra medida divulgada é a suspensão da prova de vida por 120 dias. Dentro deste período, os segurados não deverão comparecer nas agências do banco pagador para fazer o procedimento. Está suspensa também a prova de vida via procuração.