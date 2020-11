COVID-19 Anvisa libera retomada da vacina Johnson e MS não tem data para início dos testes Segundo a Secretaria de Saúde, termo de cooperação técnica para realização dos testes continua ativo

4 NOV 2020 - 09h:21 Por Ingrid Rocha/CBN

Os testes da vacina contra a covid-19 do laboratório Janssen, do grupo Johnson & Johnson, ainda não tem data para começar em Mato Grosso do Sul e nem para recrutamento de voluntários. Segundo a Secretaria Estadual de Saúde, o termo de cooperação técnica para realização dos testes continua ativo. No estado, dois mil voluntários vão participar dos testes.

A Anvisa autorizou na terça-feira (03) a retomada dos testes da vacina, que estavam suspensos desde o dia 12 de outubro, por causa de uma “doença inexplicada” em um participante nos Estados Unidos. Segundo a Anvisa, após avaliar os dados do “evento adverso” visto no participante e as informações do Comitê Independente de Segurança e Dados da Autoridade Regulatória dos Estados Unidos, a agência concluiu que a “relação benefício e risco se mantém favorável e que o estudo poderá ser retomado”. Ouça os detalhes: